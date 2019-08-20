В мэрии рассказали о праздновании 872-летия Москвы

20.08.19 13:45

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

20 августа. Interfax-Russia.ru - Празднование Дня города состоится в Москве 7 и 8 сентября, во всех округах пройдет более 250 праздничных программ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"О подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня города, на заседании президиума правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным сегодня доложили руководители департамента культуры Александр Кибовский и департамента торговли и услуг Алексей Немерюк", - рассказал представитель пресс-службы во вторник.

В мэрии напомнили, что в 2019 году столица отметит свой 872-й день рождения.

"Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая по традиции вновь будет пешеходной", - подчеркнули в горадминистрации.

Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ, которой исполняется 80 лет. На Тверской откроются четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны, общей площадью свыше 40 тыс. кв. метров

Как и в прошлые годы, в День города гостей ждет масштабная культурная программа: почти 100 концертов и спектаклей, 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов.

Гости посмотрят балетные постановки и драматические спектакли. Для них выступят московские оркестры, популярные группы и исполнители в разных жанрах: от джаза до инди, от рока до эстрады. Проект "Золотая Маска" в городе" привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья.

Помимо Тверской улицы, праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок по всему городу. Москвичей поздравят более 1000 популярных исполнителей, пообещали в мэрии.

Традиционно в первый день празднования Дня города небо озарят праздничные фейерверки: 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.

На трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая, Коломенская набережные) зрителей ждут зрелищные фейерверки, запуск которых будет произведен с барж.

7-8 сентября 2019 года музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города, будут работать бесплатно, уточнили в пресс-службе.