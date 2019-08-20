Кремль: Путин обладает всей полнотой информации по Северодвинску

20.08.19 14:11

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту информации, связанной со взрывом на полигоне под Северодвинском ракеты с радиоизотопным источником питания, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что несколько российских станций мониторинга за ядерными испытаниями прекратили передачу данных.

"Что касается работы станций, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это с руки вам (журналистам), найти, к кому они относятся, и запросить информацию, почему те или иные сведения передаются или не передаются", - сказал Песков.

"Но, как вы понимаете, глава государства получает всю полноту информации о том, что там происходит", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков назвал абсурдной публикацию неких карт, фиксирующих возможное направление распространения радиоактивного облака после аварии в Архангельской области.

"Карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии! Сама по себе формулировка достаточно абсурдна", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, касающийся публикации "реанимированной карты" с тем, как могло распространяться радиоактивное облако после аварии на военном полигоне в Архангельской области, согласно которой облако охватывает Урал и Сибирь.

Представитель Кремля посоветовал ориентироваться на заявление главы государства, касающееся этого вопроса.

"Я предлагаю вам ориентироваться на те заявления, которые сделал вчера президент (РФ Владимир Путин на пресс-конференции перед переговорами с французским коллегой Эмманюэлем Макроном)", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сказал, что никакой опасности нет, все власти работают над тем, чтобы не допустить хоть какой-то, малейшей опасности для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Напоминаю, он (Путин) вчера сказал, что никакой опасности нет", - сказал Песков.

Взрыв на полигоне Минобороны РФ в Северодвинске произошел 8 августа. Госкорпорация "Росатом" сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. В свою очередь тогда же шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было.

Президент России Владимир Путин 19 августа заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил, что четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные.