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20.08.19 14:15

Путину доложили об инциденте с полицейским, ударившим девушку на акции в Москве

© РИА Новости. Виктор Толочко
20 августа. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент с полицейским, ударившим участницу несогласованной акции 10 августа Дарью Сосновскую, является резонансным и президент в курсе ситуации.

"Что касается этой конкретной ситуации, то, естественно, она относится, скорее, к резонансным, и соответствующие доклады (президенту) делались", - сказал Песков во вторник. Он добавил, что в настоящее время не готов ответить на вопрос, доложено ли президенту, кто конкретно ударил девушку, а также известно ли вообще имя полицейского руководству МВД.

Песков усомнился, что президент видел видео, на котором полицейский бьет Дарью Сосновскую в живот, но выразил уверенность, глава государства полностью в курсе дела. "Не думаю, что он видел, но, безусловно, информацией он располагает", - сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщалось, в отношении Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (ч. 5 ст. 20.5 КоАП РФ). Свою вину девушка отрицает, однако, если суд установит ее, ей грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Состоявшийся 10 августа в Москве на проспекте Сахарова согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих были допуск на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие и в ходе которой Сосновская и была задержана. Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и была широко растиражирована в СМИ и социальных сетях, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным стеклянным забралом бьет Сосновскую в живот.

Сосновская обратилась в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении, в котором указывает на наличие в действиях ударившего ее сотрудника полиции признаков превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак. В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей был поставлен диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

В пресс-службе главка МВД по Москве заявили о проведении служебной проверки по данному инциденту.

Таганский суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении Дарьи Сосновской.

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