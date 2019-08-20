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20.08.19 14:20
Экс-полковник МВД Тимченко, получивший 5 лет за взятку, вышел по УДО
"Он освобожден", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, добавив, что из колонии его выпустили в начале июля.
Тимченко отбывал наказание в исправительной колонии в Нижнем Тагиле.
Как сообщалось, Тимченко был арестован 10 декабря 2016 года по делу о получении взятки. Суд установил, что полковник требовал у коммерсанта не менее 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией "Деловые линии" на сумму 1 млрд рублей. В частности, взятка предназначалась для решения вопроса о снятии ареста с расчетных счетов компании, на которых были размещены 1,5 млрд рублей.
В конце декабря прошлого года Екмольнинский районный суд Петербурга признал Тимченко виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей.
В срок отбывания срока Тимченко был зачтен период с 8 декабря 2016 года.
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