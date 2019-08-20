Слишком много воды: более 500 домов и почти 1,5 тыс. подворий подтопили ливни в Приморье
  
Сократить расходы: новую платную трассу "Москва-Казань" предлагают укоротить до Владимира
   
В рамках комиссии: свалки около Жуковского проверят после ЧП с A321
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
20.08.19 14:20

Экс-полковник МВД Тимченко, получивший 5 лет за взятку, вышел по УДО

© РИА Новости. Игорь Зарембо
20 августа. Interfax-Russia.ru - Суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего начальника отдела "Запад" Главного управления собственной безопасности МВД Юрия Тимченко, осужденного в конце прошлого года за получение взятки и отбывавшего наказание в одной из колоний в Свердловской области.

"Он освобожден", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, добавив, что из колонии его выпустили в начале июля.

Тимченко отбывал наказание в исправительной колонии в Нижнем Тагиле.

Как сообщалось, Тимченко был арестован 10 декабря 2016 года по делу о получении взятки. Суд установил, что полковник требовал у коммерсанта не менее 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией "Деловые линии" на сумму 1 млрд рублей. В частности, взятка предназначалась для решения вопроса о снятии ареста с расчетных счетов компании, на которых были размещены 1,5 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года Екмольнинский районный суд Петербурга признал Тимченко виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей.

В срок отбывания срока Тимченко был зачтен период с 8 декабря 2016 года.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.08.19 16:16
СПЧ просит глав МВД, Росгвардии и СКР проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве
.
  20.08.19 15:21
Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
.
  20.08.19 14:15
Путину доложили об инциденте с полицейским, ударившим девушку на акции в Москве
.
  20.08.19 13:45
В мэрии рассказали о праздновании 872-летия Москвы
.
  20.08.19 11:37
Собянин отменил обязательные медсправки для дошколят накануне учебного года
.
  20.08.19 11:23
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
.
  20.08.19 11:21
Столичный производитель хлеба получит поддержку правительства Москвы
.
  20.08.19 10:42
День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве 24 августа
.
  20.08.19 09:29
В столичном музее-заповеднике "Царицыно" отреставрируют плотину
.
  20.08.19 09:09
Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket