Экс-полковник МВД Тимченко, получивший 5 лет за взятку, вышел по УДО

20.08.19 14:20

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 августа. Interfax-Russia.ru - Суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего начальника отдела "Запад" Главного управления собственной безопасности МВД Юрия Тимченко, осужденного в конце прошлого года за получение взятки и отбывавшего наказание в одной из колоний в Свердловской области.

"Он освобожден", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, добавив, что из колонии его выпустили в начале июля.

Тимченко отбывал наказание в исправительной колонии в Нижнем Тагиле.

Как сообщалось, Тимченко был арестован 10 декабря 2016 года по делу о получении взятки. Суд установил, что полковник требовал у коммерсанта не менее 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией "Деловые линии" на сумму 1 млрд рублей. В частности, взятка предназначалась для решения вопроса о снятии ареста с расчетных счетов компании, на которых были размещены 1,5 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года Екмольнинский районный суд Петербурга признал Тимченко виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей.

В срок отбывания срока Тимченко был зачтен период с 8 декабря 2016 года.