Бесплатные пункты тестирования на ВИЧ откроют в Тюменской области

20.08.19 14:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 августа. Interfax-Russia.ru - Во всех городах Тюменской области в рамках профилактического автопробега будут работать мобильные пункты, где можно бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает во вторник региональный департамент здравоохранения.

Автопробег "Пять городов области против ВИЧ" стартует 24 августа в Тюмени на Цветном бульваре.

В этот день тюменцы смогут сдать тест на ВИЧ, пройти онкологический экспресс-осмотр у дерматолога, измерить давление, узнать свой биологический возраст.

27 августа мобильный пункт тестирования на ВИЧ будет работать в Ишиме, 28 августа - в Заводоуковске, 29 августа - в Ялуторовске и на следующий день - в Тобольске.

"В Тюмень мобильный пункт тестирования вернется 31 августа. В этот день пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ можно будет на набережной Туры", - отмечается в пресс-релизе.

По данным регионального департамента здравоохранения, в Тюменской области на протяжении двух последних лет отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией.