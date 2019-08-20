УФСИН: голодающего Шестуна перевезут в московскую клинику

20.08.19 14:27

© РИА Новости. Александр Вильф

20 августа. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила перевести арестованного по делу о коррупции экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна из реанимации следственного изолятора в московскую больницу, сообщили в столичном управлении ведомства.

"На основании рекомендаций врачей специалистов, с учетом тяжести его состояния принято решение о госпитализации обвиняемого в 20-ю городскую клиническую больницу для проведения дополнительного обследования и лечения", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время Шестун содержится в палате интенсивной терапии филиала больницы СИЗО "Матросская тишина" под индивидуальным медицинским наблюдением в круглосуточном режиме.

"С согласия Шестуна ему назначена инфузионная терапия с целью восстановления и поддержания основных функций организма", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-бюро отметили, что на прошлой неделе арестанта осмотрели врачи-специалисты медучреждений Минздрава, "которые подтвердили правильность ведения пациента и назначили ему дополнительное обследование и процедуры".

Накануне супруга Шестуна Юлия сообщила "Интерфаксу" о переводе мужа в реанимацию больницы СИЗО в тяжелом состоянии на фоне голодовки, которую он держит больше двух месяцев.

Как сообщалось, в конце июля в связи с ухудшением состояния здоровья Шестуна из-за отказа от пищи и жидкостей врачи больницы "Матросской тишины" вызвали для проведения консультации гражданских медицинских специалистов, по решению которых он был срочно доставлен в психиатрическую больницу N1 им. Алексеева ("Кащенко").

В "Кащенко" врачи не нашли оснований для госпитализации Шестуна, после чего его направили в психиатрическую больницу СИЗО "Бутырка", а оттуда вернули в "Матросскую тишину".

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года.

Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признана администрация Серпуховского округа.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.

В настоящее время Шестун, расследование дела которого уже завершено, держит под стражей третью с начала года голодовку, среди требований экс-чиновника - прекращение его преследования и давления на семью, а также освобождение его из-под стражи.