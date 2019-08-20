Минстрой до конца года разработает индекс IQ российских городов

20.08.19 14:32

© РИА Новости. Максим Блинов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Методика оценки "умных городов" России будет разработана до конца 2019 года, сообщили во вторник в пресс-службе Минстроя РФ.

"Минстрой России объявил конкурс на разработку методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в РФ. Сама методика и первые результаты измерения "IQ городов" будут доступны уже в этом году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после внедрения индекса Минстрой сможет отследить динамику его изменений.

"Динамика позволит увидеть эффективность внедряемых решений и оценить работу команды в городе и регионе. После того, как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс качества городской среды", - пояснил глава Минстроя Владимир Якушев.

Как сообщалось, в 2018 году при Минстрое была создана рабочая группа по реализации проекта "Умный город". Ее ключевая задача - формирование системного и комплексного подхода к развитию "умных городов", а также разработка механизмов внедрения "умных" решений в городскую инфраструктуру и создание тиражируемых "коробочных" решений модернизации городской инфраструктуры и комплексному внедрению энергоэффективных технологий.

В начале ноября 2018 года Якушев утвердил паспорт ведомственного проекта "Умный город", который будет реализовываться в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". План реализации проекта "Умный город" состоит из шести блоков, включающих в себя задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды, созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также развитию транспортных систем.