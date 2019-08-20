Житель Владимирской области незаконно содержал шесть рысей в самодельном вольере

20.08.19 14:45

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 августа. Interfax-Russia.ru - Житель Владимирской области незаконно построил вольер на участке лесного фонда, куда запустил рысей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

По данным ведомства, вольер площадью 1 га появился в середине июня в Киржачском районе. На его территории обитали шесть особей рыси: четыре взрослых животных и два детеныша.

Проверка показала, что хозяин обустроил резерват самовольно - без разрешения на право пользования участком леса, а также на содержание и разведение рысей в полувольных условиях.

В отношении нарушителя возбудили два административных дела: по ч. 3 ст. 8.37 (нарушение правил пользования объектами животного мира) и ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков).

По сообщению прокуратуры, в настоящее время решается вопрос о легализации вольера или о его демонтаже.