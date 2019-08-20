Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии зарегистрирован в РФ

20.08.19 14:55

© РИА Новости. Илья Питалев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о регистрации в России препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

"Большое число обращение было к нам по поводу регистрации препарата для лечения СМА. Мы неоднократно обращались в Минздрав. Теперь вопрос с регистрацией препарата Спинраза, единственного для лечения данного заболевания, решен!" - сообщила Кузнецова в "Фейсбуке" во вторник.

Вместе с тем большую тревогу в обществе пока вызывает отсутствие регистрации у препарата для лечения эпилепсии "Фризиум". Родители больных детей заказывают лекарство за рубежом, но при получении на почте двух матерей задержали, в одном случае было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было закрыто.

Благотворительный фонд "Дом с маяком" призывает правительство РФ предоставить производителям незарегистрированных лекарств от эпилепсии льготные условия для легализации препаратов.

Директор фонда Лидия Мониава отмечает, что в России "очень дорогостоящая процедура регистрации, и если лекарство нужно небольшому количеству людей, дешево стоит, то фирме-производителю нет смысла вкладывать огромный ресурс, чтобы зарегистрировать препарат в России, потом это не окупится".

Как сообщала Мониава 15 августа, женщину задержали на почте при получении препарата для сына, возбудили уголовное дело, дом обыскали, изъяли компьютер. 19 августа транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины.

Минздрав 16 августа заявил, что проанализирует случаи назначения незарегистрированных лекарств врачами. А производители должны самостоятельно обращаться для регистрации в России, сказали в Минздраве. Также в министерстве отмечают, что есть работающий механизм обеспечения незарегистрированными лекарствами, согласно которому для получения такого препарата должно быть заключение консилиума врачей. Решение должно поступить в Минздрав, который выдаст разрешение на ввоз лекарства в срок, не превышающий пяти дней, заверили в министерстве.

Между тем ранее Мониава заявляла, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе, по ее словам, процесс тормозится. Дети не получают лекарства даже после заключения консилиума с назначением и последующих решений судов с требованием обеспечить их лекарствами. Также она отмечала, что имеющиеся в России зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого лекарственного воздействия, как незарегистрированный "Фризиум". Зарегистрированные препараты могут иметь у некоторых тяжело больных детей побочные эффекты, так, у одного ребенка открывалось желудочное кровотечение при приеме зарегистрированного препарата. При приеме "Фризиума" таких побочных эффектов нет.