Сирийский Тартус будет развивать отношения с Севастополем

20.08.19 15:03

© РИА Новости. Пресс-служба главы Республики Крым

20 августа. Interfax-Russia.ru - Президент Сирии Башар Асад поддерживает развитие отношений города Тартус с российским Севастополем. ОБ этом сообщил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который является также главой Севастопольского отделения партии "Единая Россия".

По словам депутата, Асад отметил на встрече, что "и порт Тартус будет нести ответственность за развитие отношениями с Севастополем".

В понедельник Саблин встретился с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадой и передал ему приглашение посетить Севастополь от врио губернатора Михаила Развожаева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентария.

Там же напомнили, что в ходе предстоящего визита планируется согласовать план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве Тартуса с Севастополем, подписанного в январе этого года.

В этом году РФ и Сирия договорились о передаче порта Тартус в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования.

Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов сообщил в июле, что реконструкция порта Тартус позволит нарастить его пропускную способность до 38 млн тонн в год.

"С нашей стороны будут осуществлены крупные капиталовложения, которые пойдут на реконструкцию и техническое совершенствование его терминалов, что позволить нарастить грузооборот с примерно 4 до 38 млн тонн в год", - сказал Ефимов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что договорённость о передаче гражданской части порта в оперативное управление российской компании на 49 лет является наглядным примером активного содействия восстановлению и развитию сирийского национального хозяйства.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.