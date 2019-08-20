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20.08.19 15:03
Сирийский Тартус будет развивать отношения с Севастополем
По словам депутата, Асад отметил на встрече, что "и порт Тартус будет нести ответственность за развитие отношениями с Севастополем".
В понедельник Саблин встретился с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадой и передал ему приглашение посетить Севастополь от врио губернатора Михаила Развожаева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентария.
Там же напомнили, что в ходе предстоящего визита планируется согласовать план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве Тартуса с Севастополем, подписанного в январе этого года.
В этом году РФ и Сирия договорились о передаче порта Тартус в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования.
Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов сообщил в июле, что реконструкция порта Тартус позволит нарастить его пропускную способность до 38 млн тонн в год.
"С нашей стороны будут осуществлены крупные капиталовложения, которые пойдут на реконструкцию и техническое совершенствование его терминалов, что позволить нарастить грузооборот с примерно 4 до 38 млн тонн в год", - сказал Ефимов в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что договорённость о передаче гражданской части порта в оперативное управление российской компании на 49 лет является наглядным примером активного содействия восстановлению и развитию сирийского национального хозяйства.
В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.
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