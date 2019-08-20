Более 20 центров ГТО будут открыты в Орловской области до 2023 года

20.08.19 15:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Спортивные площадки, предназначенные для сдачи норм "Готов к труду и обороне" (ГТО), планируется создать в Орловской области до 2023 года, сообщает пресс-служба облправительства.

Всего в регионе в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" будут открыты 23 центра тестирования.

Отмечается, что в текущем году спортивными площадками будут оборудованы 10 муниципальных образований. На эти цели из федерального бюджета выделена субсидия в размере более 30 млн рублей.