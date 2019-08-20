Останки более 70 советских солдат найдены в Курской области

20.08.19 15:11

© РИА Новости. Сергей Мелконов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Поисковики во время межрегиональной поисковой экспедиции "Вахта памяти" в Курской области обнаружили останки 73 советских солдат, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, в Поныровском районе были найдены останки 26 советских и 3 немецких солдат. По солдатским медальонам и именным вещам удалось установить имена трех погибших бойцов.

В Пристенском районе поисковики обнаружили останки еще 44 советских солдат. Их имена установить не удалось.

Кроме того, в Хомутовском районе были найдены останки 3 советских солдат-штрафников, их имена установлены.

Экспедиция организована комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и центром "Поиск", который работает с 1989 года. За это время было обнаружено около 13 тыс. останков советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений более 3,5 тыс. человек. Их имена внесены во Всероссийскую книгу памяти.