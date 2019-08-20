|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.08.19 15:21
Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
"Это (МЦД) и интеграция с метрополитеном, и бесплатная пересадка на метро. И сами тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что в значительной степени будет и снижены цена билетов. Насколько - в ближайшее время мы примем решение и согласуем с коллегами из Московской области и утвердим данное решение", - сообщил Собянин.
Во вторник он вместе гендиректором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым осмотрели ход работ по реконструкции платформы "Сетунь" МЦД-1 на западе Москвы.
По словам мэра Москвы, МЦД станет новым видом наземного транспорта, совмещающего лучшие черты как городского, так и пригородного транспорта, что позволит соединять городские пригороды без дополнительных пересадок.
"В целом это благоприятно скажется на транспортной ситуации и в Подмосковье, и в Москве, и в Центральном транспортном узле в целом", - отметил Собянин.
В свою очередь Белозеров заявил, что проекты МЦД и МЦК являются флагманскими для РЖД.
Он отметил, что поезда на МЦД будут ходить в тактовом режиме с короткими интервалами, и пассажирам не потребуется запоминать расписание.
По словам Белозерова, первый этап реконструкции платформы Сетунь завершится в ноябре, а к маю следующего года - будет создан полноценный комфортный транспортно-пересадочный узел.
В конце текущего планируется открыть пассажирское движение по диаметрам D1 "Одинцово-Лобня" и D2 "Нахабино-Подольск" общей протяженностью 132 км. Они будут включать в себя 57 станций, 19 пересадок на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а количество пересадок - до 27.
Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 городских поездов "Иволга" в смешанном режиме с электричками. Из них 26 поездов уже поступили в депо и проходят обкатку.
На диаметрах будет создано более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки, а интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.
Перспективный пассажиропоток на D1 и D2 составит более 90 млн. человек в год.
Первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 3,7 млн. человек, проживающих в более чем 45 районах Москвы и шести городах Московской области.
Для оплаты проездов поездах МЦД пассажиры смогут использовать городскую карту "Тройка". Оплатить проезд также можно будет банковскими картами PayPass/PayWave и смартфонами с NFC - как в кассах, так и непосредственно на турникетах.
В настоящее время проект МЦД предусматривает запуск пяти диаметров, включающих в общей сложности 375 км пути и 186 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 9,6 млн человек: 6,9 млн москвичей и 2,7 жителей 17 городов Московской области. Пассажиропоток диаметров составит более 300 млн человек в год. Нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы уменьшится на 10-12%.
Станции диаметров будут открыты для входа пассажиров с 05:30 утра до 01:00 ночи, без дневного технологического окна.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket