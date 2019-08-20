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20.08.19 15:21

Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

© РИА Новости. Алексей Куденко
20 августа. Interfax-Russia.ru - Пересадки со станций Московских центральных диаметров (МЦД), первые два из которых запустят в конце 2019 года, на станции метрополитена будут бесплатными, сообщил градоначальник Москвы Сергей Собянин.

"Это (МЦД) и интеграция с метрополитеном, и бесплатная пересадка на метро. И сами тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что в значительной степени будет и снижены цена билетов. Насколько - в ближайшее время мы примем решение и согласуем с коллегами из Московской области и утвердим данное решение", - сообщил Собянин.

Во вторник он вместе гендиректором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым осмотрели ход работ по реконструкции платформы "Сетунь" МЦД-1 на западе Москвы.

По словам мэра Москвы, МЦД станет новым видом наземного транспорта, совмещающего лучшие черты как городского, так и пригородного транспорта, что позволит соединять городские пригороды без дополнительных пересадок.

"В целом это благоприятно скажется на транспортной ситуации и в Подмосковье, и в Москве, и в Центральном транспортном узле в целом", - отметил Собянин.

В свою очередь Белозеров заявил, что проекты МЦД и МЦК являются флагманскими для РЖД.

Он отметил, что поезда на МЦД будут ходить в тактовом режиме с короткими интервалами, и пассажирам не потребуется запоминать расписание.

По словам Белозерова, первый этап реконструкции платформы Сетунь завершится в ноябре, а к маю следующего года - будет создан полноценный комфортный транспортно-пересадочный узел.

В конце текущего планируется открыть пассажирское движение по диаметрам D1 "Одинцово-Лобня" и D2 "Нахабино-Подольск" общей протяженностью 132 км. Они будут включать в себя 57 станций, 19 пересадок на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а количество пересадок - до 27.

Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 городских поездов "Иволга" в смешанном режиме с электричками. Из них 26 поездов уже поступили в депо и проходят обкатку.

На диаметрах будет создано более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки, а интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.

Перспективный пассажиропоток на D1 и D2 составит более 90 млн. человек в год.

Первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 3,7 млн. человек, проживающих в более чем 45 районах Москвы и шести городах Московской области.

Для оплаты проездов поездах МЦД пассажиры смогут использовать городскую карту "Тройка". Оплатить проезд также можно будет банковскими картами PayPass/PayWave и смартфонами с NFC - как в кассах, так и непосредственно на турникетах.

В настоящее время проект МЦД предусматривает запуск пяти диаметров, включающих в общей сложности 375 км пути и 186 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 9,6 млн человек: 6,9 млн москвичей и 2,7 жителей 17 городов Московской области. Пассажиропоток диаметров составит более 300 млн человек в год. Нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы уменьшится на 10-12%.

Станции диаметров будут открыты для входа пассажиров с 05:30 утра до 01:00 ночи, без дневного технологического окна.

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