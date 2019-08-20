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20.08.19 15:24

В районе "Лахта центра" до конца 2020г укрепят берег и благоустроят набережную

© РИА Новости. Алексей Даничев
20 августа. - Благоустройство набережной и берегоукрепительные работы в районе многофункционального комплекса "Лахта центр" планируется завершить до конца 2020 года, сообщил во вторник журналистам глава комитета по инвестициям Роман Голованов.

"Проектирование и строительство ведется в рамках первой очереди, срок ввода - конец следующего года. В результате это будет благоустроенная набережная, открытая для общественности. Будут организованы спуски к воде, проведено озеленение, установлены скамейки", - сказал Голованов.

После ввода объекта в эксплуатацию набережная будет передана городу в соответствии с соглашением с Газпромом, добавил он.

По словам Голованова, вторая очередь благоустройства территории будет связана с развитием улично-дорожной сети, прилегающей к "Лахта центру".

Во вторник власти Санкт-Петербурга одобрили проект постановления о предоставлении Газпрому участка площадью более 11 тысяч квадратных метров в районе "Лахта центра" для благоустройства.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге, расположенный на площади более 13 га, его ядром станет штаб-квартира группы "Газпром". 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.

Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года. В октябре 2019 года завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.

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