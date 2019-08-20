"Уральские авиалинии" выдали компенсацию 73 пассажирам аварийно севшего А321

20.08.19 15:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" уже выплатила компенсацию почти трети пассажиров самолета, который 15 августа аварийно сел в Подмосковье после вылета из Жуковского, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"73 пассажирам выплата произведена, остальные заявления в процессе обработки", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, выплата компенсаций в счет возмещения вреда, в том числе и морального, началась в понедельник. Параллельно продолжался сбор заявлений пассажиров на получение компенсации. Она составляет 100 тыс. рублей, производится на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.