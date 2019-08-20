Слишком много воды: более 500 домов и почти 1,5 тыс. подворий подтопили ливни в Приморье
  
Сократить расходы: новую платную трассу "Москва-Казань" предлагают укоротить до Владимира
   
В рамках комиссии: свалки около Жуковского проверят после ЧП с A321
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
20.08.19 15:42

Правительство планирует изменить правила работы ломбардов в РФ

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
21 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.

Проект закона о новых правилах работы ломбардов опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующая статья 7 закона "О ломбардах", которая регулирует порядок предоставления займа под залог вещи, не содержит ограничений по максимальному размеру займа. Внесенный законопроект уточняет, что "сумма предоставленного ломбардом займа не может превышать сумму оценки заложенной вещи".

Еще одна новелла касается порядка продажи невыкупленных вещей. Согласно действующему законодательству, если сумма оценки невостребованной вещи превышает 30 тыс. рублей, ломбард может продать ее только с публичных торгов, если меньше - ломбард продает вещь по своему усмотрению. Проект закона повышает планку до 300 тыс. рублей и устанавливает, что вещи стоимостью выше данного уровня должны быть проданы на открытых торгах.

На три часа (до 23:00) предлагается продлить разрешенное время работы ломбардов: сейчас это ежедневно с 8:00 до 20:00.

Уточняется, что ни одно юридическое лицо в РФ, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр ломбардов, и юридических лиц, намеревающихся приобрести статус ломбарда, не может использовать в своем фирменном наименовании слово "ломбард".

Законопроектом предлагается регламентировать процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, а именно установить, что юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения ЦБ сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений из этого реестра. Сейчас ЦБ формирует реестр ломбардов, исходя из данных ЕГРЮЛ. Обнаружив нарушения, регулятор может инициировать обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда. Новая версия закона позволяет ЦБ ограничить работу ломбарда без обращения в суд - путем исключения из реестра. Законопроект включает в себя статьи, регулирующие порядок включения ломбардов в реестр ЦБ, порядок исключения из реестра.

В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, тогда же утратит силу государственный реестр ломбардов, сформированный ЦБ по старым правилам (на основе ЕГРЮЛ).

По данным ЦБ, на 2 августа в реестре ломбардов в РФ числится 10 тыс. 485 организаций.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.08.19 16:16
СПЧ просит глав МВД, Росгвардии и СКР проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве
.
  20.08.19 15:21
Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
.
  20.08.19 14:15
Путину доложили об инциденте с полицейским, ударившим девушку на акции в Москве
.
  20.08.19 13:45
В мэрии рассказали о праздновании 872-летия Москвы
.
  20.08.19 11:37
Собянин отменил обязательные медсправки для дошколят накануне учебного года
.
  20.08.19 11:23
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
.
  20.08.19 11:21
Столичный производитель хлеба получит поддержку правительства Москвы
.
  20.08.19 10:42
День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве 24 августа
.
  20.08.19 09:29
В столичном музее-заповеднике "Царицыно" отреставрируют плотину
.
  20.08.19 09:09
Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket