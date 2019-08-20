Мошенники обокрали туристку из Карелии, взломав ее страницу в соцсетях

20.08.19 15:49

© РИА Новости. Григорий Сысоев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Мошенники взломали аккаунт в соцсети жительницы Карелии, где она общалась с туроператором по поводу покупки тура на море, и украли у нее 20 тыс. рублей, сообщает МВД по республике.

"Мошенничество зарегистрировано в Пряжинском районе Карелии. Туристка нашла выгодное предложение об отдыхе на юге. С представителями туроператора она вела переписку в социальной сети и договорилась о переводе предоплаты за тур - 20 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Как отметили в министерстве, злоумышленники взломали аккаунт женщины. Они изучили переписку с менеджерами туроператора, написали им от ее лица, что она якобы попала в больницу, от путевки отказывается и просит срочно вернуть деньги, и выслали данные некой банковской карты. Менеджеры перевели деньги, не подозревая, что общаются совсем не с клиенткой.

Жертва мошенничества обратилась в ОМВД России по Пряжинскому району. В настоящее время проводятся проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.