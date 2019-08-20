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20.08.19 15:49
Мошенники обокрали туристку из Карелии, взломав ее страницу в соцсетях
"Мошенничество зарегистрировано в Пряжинском районе Карелии. Туристка нашла выгодное предложение об отдыхе на юге. С представителями туроператора она вела переписку в социальной сети и договорилась о переводе предоплаты за тур - 20 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
Как отметили в министерстве, злоумышленники взломали аккаунт женщины. Они изучили переписку с менеджерами туроператора, написали им от ее лица, что она якобы попала в больницу, от путевки отказывается и просит срочно вернуть деньги, и выслали данные некой банковской карты. Менеджеры перевели деньги, не подозревая, что общаются совсем не с клиенткой.
Жертва мошенничества обратилась в ОМВД России по Пряжинскому району. В настоящее время проводятся проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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