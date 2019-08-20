Водителя, сбившего трёх паралимпийцев, ищут под Тулой

20.08.19 15:51

© РИА Новости. Илья Питалев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция в Тульской области выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали три инвалида-колясочника, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель руководителя пресс-службы УМВД региона Сергей Сергейчев.

По его словам, накануне вечером в Алексинском районе неустановленный водитель на машине сбил трёх человек, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого автомобилист скрылся с места происшествия.

Все трое получили незначительные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой, отметил Сергейчев.

Полиция устанавливает личность водителя и его местонахождение.

Как сообщила пресс-служба облправительства, губернатор Алексей Дюмин поручил оказать необходимую помощь паралимпийцам, попавшим в ДТП.

"Паралимпийцы, попавшие в дорожно-транспортное происшествие в Алексине, находятся под наблюдением медиков. Травмы, полученные в ДТП минувшим вечером, госпитализации не потребовали. По поручению губернатора к спортсменам выехали председатель комитета по спорту Николай Ивашков и представители министерства здравоохранения региона", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пострадавшими оказались спортсмены-паралимпийцы, готовящиеся в составе сборной России к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча. Травмы получили 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова.

В Алексине размещён Всероссийский центр по подготовке спортсменов-паралимпийцев.