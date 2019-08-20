Старейшую станцию недостроенного метро законсервировали в Омске

20.08.19 16:00

© РИА Новости. Максим Блинов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты завершили консервацию старейшей станции "Туполевская" омского метрополитена и начали разбирать ограждения на поверхности, чтобы подготовить территорию к благоустройству, сообщает министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

"Сейчас станция полностью законсервирована, ликвидированы все строительные проезды, площадки, остатки материалов, работы на этапе завершения", - говорится в сообщении.

Рабочие начали снимать бетонное ограждение над станцией.

"Уже 1 сентября территория будет чистой, и на месте строительной площадки появится газон", - говорится в пресс-релизе.

После того, как территория будет покрыта грунтом и засеяна газоном, ее передадут в ведение мэрии.

Строительство первоочередного участка Омского метрополитена от станции "Рабочая" до станции "Маршала Жукова" начали в 1993 году, а в 2005 полностью прекратили. За это время был построен участок протяженностью 27 метров. Впоследствии все силы были сконцентрированы на пусковом участке "Рокоссовского" - "Библиотека имени Пушкина".

Как отмечается, в 2018 году правительство Омской области приняло решение законсервировать мокрым способом станцию "Туполевская". Подземное пространство заполнили пластичной песчано-цементно-бетонитовой смесью объемом порядка 4,5 тыс. кубических метров.

"Когда строительство подземной конструкции не завершено, туда могут попадать грунтовые воды. Периодически станция затапливалась, мы откачивали воду, были просадки грунтовых поверхностей. Консервация позволяет полностью избежать просадок, обеспечить в соответствии с действующим законодательством полную безопасность подземной выработки", - приводятся в сообщении слова технического директора Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Владимира Плеханова.

При этом, по его словам, заполнение станции эластичной смесью, а не бетоном, оставляет возможность при необходимости через продолжительное время вернуться к строительству.

Как сообщалось, власти Омскойобласти приняли решение изменить способ консервации участка недостроенного метро от станции "Рабочая" до станции "Маршала Жукова" с "сухого" на "мокрый", чтобы удешевить расходы на содержание объекта. Вместе с тем на правобережном участке первой линии метро (станция "Библиотека им. А.С. Пушкина"), а также пускового участка (станции "Заречная и "Кристалл") способ останется прежним. Будут завершены работы на ранее начатых конструкциях, их оборудуют системой вентиляции, освещения, водоотведения.

Строительство омского метро началось в 1992 году, за последующие 15 лет удалось построить четверть пускового участка первой ветки, включая совмещенный с автодорогой метромост через Иртыш. В 2014 году было объявлено о замораживании проекта, однако сами работы по консервации не были профинансированы. В 2018 году омские власти объявили о консервации двух станций, на месте которых сейчас котлованы.