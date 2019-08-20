СПЧ просит глав МВД, Росгвардии и СКР проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве

20.08.19 16:16

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 августа. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился в МВД, Росгвардию и Следственный комитет в связи с применением силы к митингующим в Москве, говорится в заявлении СПЧ.

"СПЧ обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о необоснованном и незаконном применении специальных средств и физической силы сотрудниками охраны правопорядка по отношению к участникам митингов, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа", - говорится в сообщении, размещённом пресс-службой СПЧ во вторник.

По мнению Совета, "в отдельных случаях сотрудниками правоохранительных органов допускались существенные нарушения прав граждан, как участвовавших в вышеуказанных публичных мероприятиях, так и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения".

В частности, наблюдатели от СПЧ видели на митингах "необоснованное и (или) незаконное применение специальных средств". Так, сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредство - палку, когда "необходимость его применения явно отпала, а задерживаемое лицо обезврежено, окружено сотрудниками правоохранительных органов и не оказывает сопротивления".

Также члены СПЧ обращают внимание на "необоснованное и (или) незаконное применение физической силы", например, в отношении инвалида и женщины, хотя сопротивления они не оказывают.

"Совет убежден: применение сотрудниками правоохранительных органов физической силы и спецсредств допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, и не может опираться на усмотрение конкретного сотрудника или его начальника. Сотрудники правоохранительных органов всегда и везде представляют публичную власть, от имени которой действуют, и вправе прибегать к насилию лишь при наличии необходимости и в пределах, установленных законом. Такая необходимость не может быть обусловлена самим фактом совершения административного правонарушения лицом, в отношении которого применяются физическая сила или специальные средства", - подчёркивают в СПЧ.