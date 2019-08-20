Новый микрорайон построят в пострадавшем от наводнения иркутском Тулуне

20.08.19 16:12

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

20 августа. Interfax-Russia.ru - Работы по прокладке инженерных коммуникаций начались в микрорайоне Угольщиков города Тулун Иркутской области, где строятся дома для граждан, лишившихся жилья в результате наводнений, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталия Мутко.

"Идет прокладка инженерных коммуникаций для многоквартирных домов, в которых будут жить люди, потерявшие жилье во время наводнения. Уже заключен контракт на строительство трех жилых домов высотой два этажа. Контракты по остальным домам находятся в стадии согласования", - говорится в сообщении.

Под строительство домов предоставлен земельный участок общей площадью 9,5 га. На нем по планам построят к октябрю 2020 года микрорайон из 20 двухэтажных многоквартирных домов на 500 квартир различной комнатности.

Кроме того, по поручению Мутко в 2019-2020 гг. предстоит построить и капитально отремонтировать 25 объектов коммунального хозяйства, которые пострадали от паводков. Это котельные, водозаборы, канализации.

Сейчас практически все объекты жизнеобеспечения (за исключением двух котельных) запущены в эксплуатацию. Часть восстановительных работ завершится по плану в этом году. Строительство ряда других объектов должно быть окончено к осени 2020 года.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Было подтоплено почти 10,9 тыс. жилых домов, из которых более 5,4 тыс. снесено полностью или не подлежит восстановлению.

К настоящему времени 2,5 тыс. семей обратились с заявлениями на получение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (жилищных сертификатов). Выдано 522 комплектов документов. Новые дома и квартиры приобрели 20 семей - в основном в Тулуне и в Иркутске.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.