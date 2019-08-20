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20.08.19 16:15

Роскосмос планирует создать базу вертолетной подготовки космонавтов на Северном Кавказе

© РИА Новости. Игорь Агеенко
20 августа. Interfax-Russia.ru - На территории Кавминвод может быть создан центр по вертолетной подготовке космонавтов, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе посещения форума "Машук" в Пятигорске.

"Мы хотим сейчас вводить в программу подготовки (космонавтов - ИФ) именно вертолетную подготовку, не только самолетную, потому что у вертолета есть возможность двигаться не только вперед, что будет важно для возможной посадки на планеты в будущем. Вертолет крайне важен. Поэтому на Северном Кавказе мы хотим развернуть вот такую вещь (центр вертолетной подготовки - ИФ)", - сказал Рогозин.

Он отметил, что горы Северного Кавказа также могут быть использованы для тестирования луноходов и марсоходов

"Появилась идея, что можно сделать восхождение роботехнического комплекса, который потом будет использован на луне, на Эльбрус. Посмотреть, как он будет подниматься под сложными углами, как на него будет воздействовать атмосфера и как он будет решать прочие задачи", - добавил Рогозин.

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