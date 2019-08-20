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20.08.19 17:25

Уголовные дела пяти участников массовых беспорядков в Москве направлены в суд - СКР

© РИА Новости. Алексей Куденко
20 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный комитете (СК) завершил расследование против пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По версии следствия, в ходе акции 27 июля 2019 года в центре столицы обвиняемые применили в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции насилие.

Кроме этого, по ее словам, завершено расследование по уголовным делам в отношении Владислава Синицы, обвиняемого в возбуждении ненависти в отношении группы лиц посредством интернета (ч. 2 ст. 282 УК РФ), а также Константина Котова по обвинению в неоднократном нарушении порядка организации либо проведения собрания (ст. 212.1 УК РФ).

"Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд", - сказала Петренко.

Она отметила, что "расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается".

Как сообщалось, по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошел ряд массовых акций в их поддержку, в частности, 14 июля, 27 июля, 3, 10 и 17 августа. По данным ГУ МВД по Москве на этих акциях были задержаны свыше 1835 человек. Среди них глава основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.

Столичный главк Следственного комитета (СК) 30 июля возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 14 человек, 13 из которых арестованы, в том числе перечисленные фигуранты.

По версии следствия, 31 июля Синица посредством публикации в одной из соцсетей "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Котов был задержан 10 августа в Москве в порядке статьи 20.2 КоАП РФ. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в течение 180 дней).

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