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20.08.19 18:02

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

© РИА Новости. Алексей Никольский
20 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на эффективное решение проблем первичного звена здравоохранения, где граждане жалуются на плохие условия и очереди к врачам, а медработники - на низкую заработную плату.

"С момента старта проекта прошло не так много времени, это ясно, и подводить итоги, конечно, абсолютно преждевременно. Но мы и вы - люди, которые занимаются этой работой профессионально, - должны знать, уверен, знаете, что люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена", - сказал Путин на совещании по вопросу работы первичного звена здравоохранения России.

Он подчеркнул, что "пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку". "Медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой", - отметил президент.

По его словам, на данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения. Президент предложил рассмотреть, как соотносятся реальные ожидания и потребности граждан с мероприятиями, запланированными в национальном проекте "Здравоохранение".

Путин обратил внимание, что основное количество граждан, прежде всего, обращается в первичное звено, и поинтересовался, "как до каждого конкретного человека дойдут все наши усилия и те огромные, прямо скажем, деньги, которые запланированы на нацпроект "Здравоохранение".

Президент подчеркнул, что пациенты должны знать, что медсестра и администратор в регистратуре всегда на их стороне и сделает все необходимое, чтобы человек получил весь спектр услуг. "Современное общество открыто, люди видят, какими широкими возможностями обладает сегодня медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят, чтобы все это было доступно там, где они живут", - сказал Путин, заметив, что необходима система, которая будет мотивировать медицинский персонал повышать качество своей работы.

Глава государства напомнил, что на реализацию нацпроекта запланировано 1 трлн 367 млрд рублей, в том числе на первичное здравоохранение будет выделено 237,5 млрд рублей. "Это существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат", - сказал Путин.

По его словам, в прошлом году вне зоны доступности первичного звена здравоохранения находилось еще 499 населенных пунктов в РФ численностью от 100 до 2000 человек, у 2021 году должно быть охвачено 100% населенных пунктов.

Президент также поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения, определиться с необходимыми источниками финансирования.

"Прошу правительство 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране", - заявил Путин.

Кроме того, он поручил "инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ".

"Эти программы должны быть готовы и должны быть защищены не позднее 1 июля следующего года", - сказал президент России.

Он также заявил о необходимости "создать механизмы контроля за качеством этих программ, за ходом их реализации и исполнения".

"Нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки предлагаемых мероприятий с федерального уровня. Прошу вас к этой работе приступить незамедлительно", - заявил Путин.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании рассказал, что дефицит врачей в России составляет 25 тысяч человек.

"В системе работает более 305 тысяч врачей. Дефицит сохраняется, это более 25 тысяч врачей", - сказала Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения во вторник.

Она добавила, что также в настоящее время в системе здравоохранения работают более 545 тысяч медперсонала, и "не удалось пока достигнуть роста, дефицит - 130 тысяч человек, причем за четыре года он усугубился".

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