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20.08.19 17:50

Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков

© РИА Новости. Илья Питалев
20 августа. Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

На совещании у президента по ситуации в первичном звене здравоохранения Скворцова подтвердила, что дефицит врачей составляет 25 тыс. 300 человек. "Нам представляется очень важным изменить системный подход к заработной плате медицинских работников, прежде всего, закрепить, что доля окладов в структуре зарплат на уровне не ниже 55%", - сказала министр.

Она отметила, что на сегодняшний день доля окладов в структуре зарплаты медиков превышает 50% только в десяти регионах РФ. "Это приводит к очень высокой дифференциации зарплат медработников, которые находятся на одинаковых должностях с одинаковым рабочим временем", - пояснила Скворцова.

Кроме того, по ее словам, Минздрав предлагает "закрепить минимальный уровень соотношения средней зарплаты врачей к средней по экономике региона в размере 170% для врачей первичного звена, участковых, а для врачей "Скорой помощи" он был бы не менее 200%".

В свою очередь для медсестер первичного звена минимальный уровень зарплаты должен составлять не менее 70% от средней по региону, а у фельдшеров - не менее 120%, предлагает Скворцова.

Она добавила, что "для этого не требуется дополнительного финансирования, это чисто организационные мероприятия".

Кроме того, предлагается повысить привлекательность программ "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер" путем увеличения возрастного ценза для таких медработников с 35 до 55 лет, а также распространить действие этих программ на рабочие поселки, поселки городского типа и малые города.

"Снятие возрастного ценза мы уже предусмотрели в проекте постановления правительства на следующий год", - сообщила она.

В дополнение к этому Минздрав предлагает в труднодоступных территориях ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат врачам. "Эти средства также заложены в бюджете и не требуется дополнительного финансирования", - добавила Скворцова.

Министр обратилась также к президенту с просьбой дать поручение регионам "в обязательном порядке предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и "Скорой помощи". "Особое значение имеет закрепление обязательств регионов по обеспечению медиков служебным жильем и по передаче этого жилья через несколько лет работы", - подчеркнула Скворцова.

Она сообщила, что в правительстве обсуждалось дополнительное стимулирование прихода работников в первичное звено здравоохранения, в том числе путем социальных выплат медперсоналу. "Здесь существуют разные подходы, мы готовы их обсудить. Хотелось бы отметить, что общее число врачей и среднего персонала в первичном звене и "Скорой помощи" - это 847,5 тысяч человек", - сказала Скворцова.

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