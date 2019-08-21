Около 150 жилых домов остаются подтопленными паводком в Приморье

21.08.19 06:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 августа. Interfax-Russia.ru - Вода ушла более чем с 350 домов и освободила более тысячи придомовых территорий, остаются подтопленными около 150 жилых домов и более 650 подворий в девяти селах.

"Вода ушла более чем с 350 домов и освободила более 1000 придомовых территорий. По состоянию на вечер вторника остаются подтопленными 146 жилых домов и 663 придомовые территории в шести муниципальных образованиях", - сообщается в среду на сайте Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Дома подтоплены в девяти населенных пунктах Октябрьского, Пожарского, Надеждинского районах, а также в Дальнереченском, Уссурийском, Лесозаводском городских округах.

В двух пунктах временного размещения находится 12 человек, в том числе трое детей.

За сутки число переливов через автомобильные дороги сократилось с 10 до шести в трех муниципальных образованиях.

Затронутых паводком социально-значимых объектов нет.