Ким Чен Ын выразил благодарность губернатору Приморья по итогам своего первого визита в Россию

21.08.19 06:28

© РИА Новости. Валерий Шарифулин

21 августа. Interfax-Russia.ru - Северокорейская делегация в Приморье передала губернатору Приморья Олегу Кожемяко благодарность от лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам его первого визита в Россию.

"По поручению председателя государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына разрешите передать слова признательности в адрес губернатора Приморского края Олега Кожемяко", - сообщил генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор, слова которого цитирует пресс-служба администрации края.

Отмечается, что благодарность главе края северокорейский лидер выразил по итогам своего первого визита в Россию.

С представителями иностранного государства встретилась и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества первый заместитель главы Приморья Вера Щербина. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в области туризма, культуры, спорта и других перспективных направлений.

Директор первого департамента Европы министерства иностранных дел КНДР Кан Сен Хо отметил, что северокорейской стороне также были бы интересны эти сферы для развития дальнейшего взаимодействия двух стран.

Стороны договорились продолжать и расширять сотрудничество по этим направлениям, в частности детально проработать вопрос организации туристического обмена, говорится в сообщении.