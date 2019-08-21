Дополнительная преграда: еще одну дамбу для защиты от паводка укладывают в Хабаровске
  
Дорогой аэропорт: авиакомпании заявляют о высоких тарифах на обслуживание в "Гагарине"
   
Слишком много воды: более 500 домов и почти 1,5 тыс. подворий подтопили ливни в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
21.08.19 06:28

Ким Чен Ын выразил благодарность губернатору Приморья по итогам своего первого визита в Россию

© РИА Новости. Валерий Шарифулин
21 августа. Interfax-Russia.ru - Северокорейская делегация в Приморье передала губернатору Приморья Олегу Кожемяко благодарность от лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам его первого визита в Россию.

"По поручению председателя государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына разрешите передать слова признательности в адрес губернатора Приморского края Олега Кожемяко", - сообщил генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор, слова которого цитирует пресс-служба администрации края.

Отмечается, что благодарность главе края северокорейский лидер выразил по итогам своего первого визита в Россию.

С представителями иностранного государства встретилась и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества первый заместитель главы Приморья Вера Щербина. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в области туризма, культуры, спорта и других перспективных направлений.

Директор первого департамента Европы министерства иностранных дел КНДР Кан Сен Хо отметил, что северокорейской стороне также были бы интересны эти сферы для развития дальнейшего взаимодействия двух стран.

Стороны договорились продолжать и расширять сотрудничество по этим направлениям, в частности детально проработать вопрос организации туристического обмена, говорится в сообщении.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.08.19 10:16
Более 200 тысяч "квадратов" недвижимости построили в ЮЗАО с начала 2019г
.
  21.08.19 10:06
ФСБ просит оставить обвиняемого в шпионаже Уилана под арестом до конца октября
.
  21.08.19 09:06
Семь птенцов фламинго родились этим летом в Московском зоопарке
.
  21.08.19 08:36
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
.
  21.08.19 08:28
Ильинка в Москве закрывается для движения до 2 сентября
.
  20.08.19 17:25
Уголовные дела пяти участников массовых беспорядков в Москве направлены в суд - СКР
.
  20.08.19 16:16
СПЧ просит глав МВД, Росгвардии и СКР проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве
.
  20.08.19 15:21
Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
.
  20.08.19 14:15
Путину доложили об инциденте с полицейским, ударившим девушку на акции в Москве
.
  20.08.19 13:45
В мэрии рассказали о праздновании 872-летия Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket