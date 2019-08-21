Уровень Амура пока позволяет транспортировать косаток из "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Охотском море

21.08.19 06:31

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 августа. Interfax-Russia.ru - Высокий уровень реки Амур в Хабаровском крае пока не помешает транспортировке косаток из приморской "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Николаевский район.

"Причал, на котором идет перегрузка косаток в Хабаровске, пока не затоплен. Критический уровень для отмены всех перевозок где-то 620 см. Пока все перевозки осуществляются", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель компании-перевозчика.

По данным на утро 20 августа уровень Амура у Хабаровска составил 601 см.