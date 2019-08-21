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21.08.19 06:31
Уровень Амура пока позволяет транспортировать косаток из "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Охотском море
"Причал, на котором идет перегрузка косаток в Хабаровске, пока не затоплен. Критический уровень для отмены всех перевозок где-то 620 см. Пока все перевозки осуществляются", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель компании-перевозчика.
По данным на утро 20 августа уровень Амура у Хабаровска составил 601 см.
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