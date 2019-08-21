Около 300 домов из зоны паводка в Приамурье признаны непригодными для жилья

21.08.19 06:34

© РИА Новости. Кирилл Шипицын

21 августа. Interfax-Russia.ru - Более 1 млрд рублей необходимо на ремонт, приобретение или строительство домов и соцобъектов, которые были подтоплены во время наводнения в Амурской области, сообщил журналистам в среду зампред регионального правительства Павел Матюхин.

"Всего в Приамурье попало в зону паводка более 800 домов, и 625, по предварительным данным, причинен ущерб. Часть из этих домов, это около 300, скорее всего, будут признаны аварийными и непригодными для проживания", - отметил зампред.

Специалисты обрабатывают акты обследования домов, чтобы вычислить объемы расходов на восстановление жилья и 19 пострадавших социальных объектов.

"В бюджете области таких денег нет. Предварительно сумма больше 1 млрд рублей", - заметил Матюхин.