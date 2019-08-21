Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

21.08.19 06:43

© РИА Новости. Евгений Нескромный

21 августа. Interfax-Russia.ru - Столб пепла на высоту до 2,5 километров над уровнем моря выбросил вулкан Карымский, сообщила в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в среду днем по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 52 км к юго-западу от Карымского ", - говорится в сообщении.

KVERT установила для вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Карымского не проходят.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.