Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске одобрен Главгосэкспертизой

21.08.19 06:53

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

21 августа. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза одобрила проект станции метро "Спортивная" в Новосибирске, город готов начать строительство, сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня мы официально получили положительное заключение "Главного управления государственной экспертизы" на документацию. Все выданные ранее замечания по технической и сметной части в проекте учтены", - отмечает градоначальник.

По его словам, площадка для строительства уже готова: на территории демонтированы постройки, выровнен грунт на площади 26 тыс. кв. м, выполнена планировка, завезено 800 тонн песка, подведено временное электроснабжение.

"Таким образом, город готов начать строительство новой станции метрополитена. Запустить ее работу планируем в 2022 году", - пишет мэр.