Рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в Москву и обратно задержаны из-за позднего прибытия самолетов

21.08.19 07:43

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21 августа. Interfax-Russia.ru - Рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из Новосибирска в Москву и в обратном направлении в среду задержаны на несколько часов, следует из данных онлай-табло аэропорта Толмачево.

В частности, прибытие рейса U6 100 Москва - Новосибирск, назначенное на 02:50 мск, ожидается в 07:30 мск, отправление рейса U6 99 из Новосибирска в Москву намечено на 08:30 мск вместо 04:00.

"Причина - позднее прибытие воздушных судов", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе аэропорта.