Бизнесмены Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 1,6 млрд рублей

21.08.19 08:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 августа. Interfax-Russia.ru - Этим летом во время масштабного наводнения в Иркутской области пострадал 401 объект бизнеса в двух городах и четырех районах, сообщил заместитель министра экономического развития региона Владимир Гордеев в среду на пресс-конференции в иркутском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

"От наводнения пострадало 401 предприятие и предприниматель, ущерб оценивается в 1,6 млрд рублей. В том числе 260 предприятий и предпринимателей пострадали в городе Тулун и Тулунском районе, где ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей", - сообщил Гордеев.

Всего в Тулуне зарегистрировано около 1,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и ООО, то есть фактически пострадал каждый шестой объект бизнеса.

Кроме того, по словам Гордеева, 122 предприятия и предпринимателя пострадали в городе Нижнеудинск и Нижнеудинском районе, ущерб оценивается в 161 млн рублей. Пять предприятий, в том числе железнодорожный тупик - в Чунском районе, с ущербом 19 млн рублей, 14 предпринимателей - в Тайшетском районе с ущербом 4,5 млн рублей.

"Порядка половины пострадавших - торговые предприятия", - отметил Гордеев.

По его словам, среди пострадавших также две АЗС в Тулуне, которые восстановлению не подлежат, поскольку находятся в зоне возможного затопления, где принято решение запретить строительство.

Замминистра также сообщил, что из областного бюджета на оказание помощи предпринимателям после наводнения направлено 250 млн рублей.

"Средства выделяются по двум направлениям. Это гранты до 1 млн рублей на приобретение основных средств производства и субсидии на восстановление работы бизнеса. Соответствующее положение утверждено постановлением правительства Иркутской области. В настоящее время ведется работа с муниципальными органами власти пострадавших от наводнения территорий, которым будут предоставляться субсидии для дальнейшей их передачи предпринимателям", - уточнил Гордеев.

Помимо этого, Фонд микрокредитования Иркутской области предоставляет пострадавшим предпринимателям льготные кредиты под 1% годовых, дает отсрочки и рассрочки по взятым ранее займам.

"Уже поступило порядка 20 заявок", - отметил Гордеев.

Кроме того, по его словам, Федеральный фонд развития моногородов предоставляет льготные кредиты под 0% годовых в размере от 5 млн до 50 млн рублей - на обеспечение оборотных средств, и от 50 млн до 250 млн рублей - на приобретение основных средств ведения бизнеса.

Достигнуты также договоренности с пятью банками, работавшими в затопленных районах, в том числе со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком, о предоставлении пострадавшим предпринимателям отсрочек и рассрочек по взятым ранее кредитам.

Также, по словам Гордеева, есть договоренность с ФНС о предоставлении пострадавшим предпринимателям отсрочки как по подачи налоговой отчетности, так и по оплате налогов.

"Вопрос отрабатывается адресно с каждым предпринимателем, поскольку в Налоговом кодексе РФ, в рамках которого действует налоговая служба, работа в форс-мажорных обстоятельствах во время ЧС очень скудно прописана", - отметил Гордеев.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.