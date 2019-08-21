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21.08.19 08:36

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

© РИА Новости. Евгения Новоженина
21 августа. Interfax-Russia.ru - Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - говорится в сообщении на сайте театра.

О дате, времени и месте прощания в театре обещали сообщить дополнительно.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Первую роль в театре сыграла в 6 лет. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Карьеру начала в Центральном детском театре (в настоящее время РАМТ), затем прошла прослушивание у Анатолия Эфроса и служила в театре имени Ермоловой. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Много работала как актриса дубляжа в игровых и анимационных фильмах.

В 1976 году удостоена звания Заслуженная артистка РСФСР, в 2001 году получила почетное звание народной артистки России.

Наиболее известной ее ролью в последние годы была Надежда Михайловна, бабушка Виктории, главной героини юмористического сериала "Моя прекрасная няня".

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