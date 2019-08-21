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21.08.19 08:39
Банда грабителей из Татарстана с боем задержана в Волгоградской области
"В одном из автосервисов города Казани злоумышленники незаконно завладели автомобилем, передвигаясь на котором совершили нападение на 27-летнего местного жителя. Нанеся гражданину телесные повреждения, отобрали телефон и денежные средства. Затем в городе Набережные Челны они незаконно проникли в квартиру другого потерпевшего и, угрожая ножом, похитили 15 тысяч долларов США", - сказала Волк.
По данным полиции, в ходе задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. Они произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников органов внутренних дел и, угрожая предметом, похожим на гранату, требовали обеспечить им беспрепятственное передвижение.
"На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны", - сказала представитель МВД.
Полиция полагает, что задержанные могли находиться под воздействием наркотических средств.
"Следственными подразделениями МВД по Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161, 162 и 166 УК РФ", - добавила Волк.
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