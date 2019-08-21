СПЧ: В Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах

21.08.19 08:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 августа. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте РФ по правам человека заявляет о практике массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах в Иркутской области, что может привести к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф.

Проблема лесных пожаров в Иркутской области связана с недостаточным финансированием их тушения, что усугубляется "неадекватными решениями и действиями областного уровня", говорится в заявлении СПЧ по итогам выездного заседания в Иркутске.

"В частности, в Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах, ведущая к несвоевременному и недостаточному принятию мер по их тушению на ранних стадиях, и в конечном итоге - к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф", - отмечают в СПЧ.

Также в совете обращают внимание на недостаточно тщательный подход к восстановлению леса, отсутствие ухода за молодняком, превращение санитарных рубок в коммерческие.

По данным министерства лесного комплекса Иркутской области, за минувшие сутки в регионе был ликвидирован один лесной пожар площадью 63,6 тыс. га, продолжают гореть семь очагов на 49 тыс. га.

Ранее сообщалось, что рост числа и площади лесных пожаров был зафиксирован на северо-востоке Иркутской области в начале июля - когда в западных районах произошло масштабное наводнение. С 11 июля в лесах региона был веден режим ЧС. В августе площадь горения превышала 700 тыс. га, число очагов доходило до 150.