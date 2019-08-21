Семь птенцов фламинго родились этим летом в Московском зоопарке

21.08.19 09:06

© РИА Новости. Михаил Фомичев

21 августа. Interfax-Russia.ru - В столичном зоосаде этим летом на свет появились семь птенцов розовых и красных фламинго, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Московский зоопарк стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго. Такой многочисленной популяции этих птиц нет ни в одном другом зоопарке России. Недавно на свет появились семь птенцов", - говорится в сообщении.

Посмотреть на подрастающих детенышей красных и розовых фламинго можно на старой территории зоопарка рядом с большим прудом. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых фламинго.

Гости столичного зоосада смогут наблюдать за фламинго под открытым небом до октября. С наступлением холодов, когда вода большого пруда начнет замерзать, фламинго переведут в специальный закрытый вольер.

"Для того, чтобы фламинго регулярно приносили здоровое потомство, им необходимы просторный вольер с водоемом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса. Нашим орнитологам удалось создать для птиц максимально комфортные условия. Начиная с 2000-го фламинго в нашем зоопарке выводят птенцов почти ежегодно", - отмечает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Этим летом четыре птенца появились у красных фламинго и три птенца - у розовых. Весят детеныши от 300 до 800 граммов. Пока их тела покрывает пух серого цвета, который сменится на красное и розовое оперение следующим летом. Наблюдать за взрослыми и маленькими фламинго лучше всего во время кормлений - утром и днем, приводятся в сообщении ее слова.

Розовые и красные фламинго занесены в Международную Красную книгу. Число этих уникальных птиц в дикой природе сокращается.