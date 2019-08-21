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21.08.19 09:51
Прокуратура проводит проверку по факту разрушения дома в городе Обь
"В ходе проверки будет дана оценка действиям застройщика объекта капитального строительства и подрядчика, в результате действий которых предположительно возникла аварийная ситуация, а также органов местного самоуправления города Оби", - сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Ведомство отмечает также, что первый заместитель прокурора региона Борис Крылов совместно с оперативными сотрудниками прокуратуры Оби уже осмотрел аварийный дом и пункт временного размещения (ПВР) эвакуированных из него жителей.
Как сообщалось, 16 августа в городе Обь произошла внезапная просадка фундамента и растрескивание несущих стен четырехэтажного дома. По предварительным данным, просадка фундамента произошла из-за строительства детского сада во дворе дома.
В настоящее время в ПВР в местной школе находятся десятки человек, несколько жильцов остались в квартирах.
Жилой дом построен в 1935 году и был признан аварийным в 2016 и 2018 года, в субботу вновь признан аварийным.
Также сообщалось, что губернатор Андрей Травников в понедельник поручил проработать варианты расселения дома.
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