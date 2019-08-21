В Приамурье выявлен новый очаг африканской чумы свиней

21.08.19 09:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 августа. Interfax-Russia.ru - Вторая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в двух личных хозяйствах Благовещенского района Амурской области недалеко от села, где в начале августа из-за опасной болезни было уничтожено все поголовье свиней.

"Пробы заболевших животных из двух хозяйств села Волково подтвердили неутешительный диагноз. По решению внеочередного заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, территории двух личных подсобных хозяйств в селе Волково отнесены к эпизоотическим очагам", - сообщает администрация Благовещенского района.

Волково расположено примерно в 10 км от села Усть-Ивановка, где ранее также были обнаружены заболевшие животные. После первой вспышки Волково вошло в угрожаемую зону (радиус 10 км от очага), где владельцам скота было запрещено забивать скот, а также торговать мясной продукцией

По аналогии с Усть-Ивановкой районные власти определили две угрожаемые зоны в районе Волково. В первую, радиусом 10 км от эпизоотических очагов, входят помимо Волково, Грибское, Ровное, Заречный, Усть - Ивановка, Владимировка, Дроново Благовещенского района и село Лозовое Тамбовского района.

Во вторую угрожаемую зону, радиусом 14 км, попали Зазейский, Каникурган, Передовое и Удобное Благовещенского района, а также Садовое и Толстовка Тамбовского муниципалитета и Крещеновка Ивановского района.

Ранее сообщалось, что 7 августа были получены результаты лабораторных анализов, которые подтвердили наличие АЧС у свиней в одном из КФХ Усть-Ивановки. В населенном пункте введен карантин - все въезды в село перекрыты, транспорт пропускается только через специальный пост и дезбарьер. Было уничтожено около 700 голов свиней в Усть-Ивановке и ближайшем к нему селе Ровное.