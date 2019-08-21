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21.08.19 10:03
На телефон службы "112" Ачинска после ЧП на арсенале поступило 40 тыс. звонков
Он встретился с представителями СМИ и рассказал о ситуации в первые часы после взрывов на арсенале.
"Боевая проверка службы "112", которая должна была сразу информировать население, показала, что чуть нагрузочка - и пожалуйста, "112" захлебнулся. Значит, надо количество диспетчеров увеличивать, многоканальным делать этот телефон", - сказал Ахметов.
По его словам, 5 и 6 августа во время взрывов на телефон "112" поступило около 40 тыс. звонков.
В настоящее время по поручению губернатора Александра Усса на модернизацию системы выделены дополнительные средства из краевого бюджета. Уже подключено 6 линий, телефон стал многоканальным. В обычные дни на нем дежурят три человека, в случае ЧС состав дежурных будет увеличен, сообщил Ахметов.
Также глава Ачинска посетовал на действия военкомата в первые часы после взрывов на арсенале.
"Неприятно удивил наш военкомат. Военком был в отпуске, на первом штабе присутствовал его заместитель, который на все вопросы отвечал: "Это не мое, это ГО и ЧС". Не ожидал, правда. Больше ни на одном штабе его не было. Все делали без представителей военкомата", - сказал Ахметов.
Как сообщалось, в первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из Ачинска и ближайших поселков было эвакуировано 16,5 тыс. человек.
Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар потушили.
14 человек получили травмы и один погиб при взрывах 5 августа, 25 человек пострадали в результате взрыва 9 августа.
В деревне Каменка Ачинского района до сих пор действует режим ЧС. В результате взрывов в Каменке были разрушены 8 частных домов, школа детсад и три медпункта. Ликвидацией последствий взрывов и восстановлением объектов занимается Минобороны.
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