ФСБ просит оставить обвиняемого в шпионаже Уилана под арестом до конца октября

21.08.19 10:06

© РИА Новости. Илья Питалев

21 августа. Interfax-Russia.ru - Следствие настаивает на продлении на два месяца срока нахождения под стражей обвиняемому в РФ в шпионаже американцу Полу Уилану.

"В суд поступило ходатайство ФСБ России о продлении в отношении Уилана меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 29 октября, а всего до 10 месяцев", - сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

Столичный суд рассмотрит ходатайство 23 августа.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года.

Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

Ранее адвокат Уилана сообщил "Интерфаксу", что ожидает завершение расследования дела уже в сентябре, когда защита и приступит к изучению материалов. Как ожидается, судебный процесс может начаться уже в конце осени.