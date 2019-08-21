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21.08.19 10:13
Путин посетит с рабочим визитом Финляндию
Финляндию Путин посетит с однодневным рабочим визитом, который начнется со встречи с Ниинисте в узком составе, затем к лидерам присоединяться члены делегаций. По окончании переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию.
Продолжат беседу президенты за рабочим обедом в крепости Свеаборг, куда они прибудут на катере. Свеаборг (Суоменлинна) - бастионная система укреплений, которая построена на островах вблизи Хельсинки. Ожидается, что там же Путин и Ниинисте поговорят "один на один".
Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал о темах предстоящих переговоров. "Наверняка, будет затронута безопасность в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использование транспондеров в военной авиации", - сказал представитель Кремля.
9 апреля, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума, Путин отметил, что Россия поддержала предложение президента Финляндии о полетах военных самолетов с включенными транспондерами - средствами идентификации воздушного судна, и внесла это предложение НАТО, однако Североатлантический альянс отказался от этого.
"Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются. По-моему, абсолютно здравое предложение. Непростое технически, для нас тоже непростое. Но я такое поручение Минобороны дал, Генштабу, они готовы его реализовать. Но пускай и НАТО реализует, тогда будет понятно, какой самолет, где летит военный, где он в данный момент находится", - подчеркнул президент.
В ходе предстоящих переговоров, по словам Ушакова, лидеры затронут вопросы развития двусторонних отношений - взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях. "Обсудят перспективы восстановления конструктивного диалога России с Европейским Союзом с учетом того, что финны сейчас председательствуют в Совете ЕС", - сказал помощник президента.
Путин и Ниинисте, как ожидается, обсудят взаимодействие России и Финляндии в Арктике в контексте председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017-2019 годах.
Ушаков обратил внимание, что Россия и Финляндия активно взаимодействуют в сфере энергетики, углубляют сотрудничество в области охраны окружающей среды.
"Финляндия внесла заметный вклад в реализацию экологических проектов в России, в частности, в строительство водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге и Калининграде. Изучаются возможности привлечения финских технологий по утилизации твердых коммунальных отходов в России", - отметил Ушаков.
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