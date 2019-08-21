Более 200 тысяч "квадратов" недвижимости построили в ЮЗАО с начала 2019г

21.08.19 10:16

© РИА Новости. Сергей Венявский

21 августа. Interfax-Russia.ru - Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости построили и сдали в эксплуатацию на юго-западе столицы с января по июль 2019 года, сообщили в среду в пресс-службе департамента градостроительной политики.

"За 7 месяцев 2019 года в Юго-Западном административном округе было построено и сдано в эксплуатацию 214,1 тысяча квадратных метров недвижимости, из которых жилье составило 67,7 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, на сегодняшний день жители 17 старых домов на юго-западе столицы переселяются в семь новостроек по программе реновации, при этом три дома уже снесено.

"Есть на юго-западе и своя "столица реновации", - район Зюзино, где в программу вошли 182 дома. Это один из самых больших показателей в Москве. Кстати, именно в Зюзино в конце июля на Одесской улице началось строительство монолитного дома с подземным паркингом", - добавил Левкин.

В 2020 году на юго-западе Москвы запланировано завершение строительства Центра спорта "Самбо-70" на улице Губкина за счет городского бюджета, а также оборудование футбольного поля для ребят из физкультурного общества "Юность Москвы" по адресу: ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2.

Ледовый дворец для государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Центр спорта и образования "Самбо-70" на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году.