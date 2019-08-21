Почти 700 авиабомб времен войны найдены при разминировании крепости в Крыму

21.08.19 10:20

Фото пресс-службы крымского управления Росгвардии

21 августа. Interfax-Russia.ru - Крымские спасатели уничтожили почти 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных при разминировании территории крепости Керчь, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 кг каждая в количестве 678 единиц", - отмечается в сообщении ведомства.

Найденные боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Как сообщалось, неделю назад спасатели обнаружили в крепости Керчь 1,7 тыс. осколочных авиабомб по 2,5 кг и фугасную авиабомбу весом 100 кг. Склад времен войны был уничтожен.

Крепость в Керчи - памятник фортификационной архитектуры XIX века. Строительство началось в 1857 году и длилось более 20 лет. Являлась форпостом Российской империи на Черном море. Так как крепость была предназначена для продолжительной обороны, она включала большое количество подземных и надземных казематов, а также складов.

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России разминируют территорию крепости с 2015 года, чтобы сделать ее безопасной для посещения туристов и местных жителей. В этом сезоне обследовано уже более 20 га.