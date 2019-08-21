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21.08.19 10:20
Почти 700 авиабомб времен войны найдены при разминировании крепости в Крыму
"Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 кг каждая в количестве 678 единиц", - отмечается в сообщении ведомства.
Найденные боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.
Как сообщалось, неделю назад спасатели обнаружили в крепости Керчь 1,7 тыс. осколочных авиабомб по 2,5 кг и фугасную авиабомбу весом 100 кг. Склад времен войны был уничтожен.
Крепость в Керчи - памятник фортификационной архитектуры XIX века. Строительство началось в 1857 году и длилось более 20 лет. Являлась форпостом Российской империи на Черном море. Так как крепость была предназначена для продолжительной обороны, она включала большое количество подземных и надземных казематов, а также складов.
Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России разминируют территорию крепости с 2015 года, чтобы сделать ее безопасной для посещения туристов и местных жителей. В этом сезоне обследовано уже более 20 га.
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