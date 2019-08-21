Штукатурка обвалилась в одном из детсадов Благовещенска, пострадали трое детей

Фото пресс-службы министерства образования Амурской области
21 августа. Interfax-Russia.ru - Штукатурка осыпалась в среду с потолка игровой комнаты детского сада в Благовещенске Амурской области, пострадали трое детей.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Пресс-служба администрации города прокомментировала происшествие, отметив, что группа детского сада, где обвалилась часть штукатурки, закрыта.
"В детском саду №5 во время пребывания детей в одной из групп произошло падение штукатурки с потолка в результате отслаивания. (...) Медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. Дети осмотрены специалистами медицинского учреждения. В настоящее время группа закрыта", - говорится в сообщении.
Представитель мэрии уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в результате инцидента пострадали трое детей.
"В настоящее время один ребенок находится дома, второй - в медицинском учреждении. Мама третьего пострадавшего от госпитализации отказалась", - отметил собеседник агентства.
Группа закрыта до получения результатов строительной экспертизы. На месте работают исполняющий обязанности мэра города Олег Имамеев, министр образования области Светлана Яковлева и другие ответственные лица.
По данному факту начата прокурорская проверка. По данным региональной прокуратуры, в момент падения штукатурки в игровой комнате находилась младшая группа - дети от 3 до 4 лет.
"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном образовательном учреждении, в том числе работе администрации учреждения", - отмечает надзорное ведомство.