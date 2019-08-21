Тульская область к 2024г планирует удвоить объемы строительство жилья

21.08.19 10:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 августа. Interfax-Russia.ru - Объемы строительства жилья в Тульской области к 2024 году планируется увеличить почти вдвое - до 1 млн кв. метров, сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании с членами правительства области.

"В Тульской области ежегодно строится более полумиллиона квадратных метров жилья. По этому показателю Тульская область занимает 10-е место в ЦФО по итогам 2018 года. Вместе с тем в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" к 2024 году необходимо увеличить объем вводимого жилья практически вдвое", - цитирует пресс-служба облправительства Дюмина.

При этом, по словам регионального министра строительства Константина Лопухова, которые также приводятся в сообщении, объемы ввода жилья в 2019 году составят 630 тыс. кв. метров.

"По прогнозам в этом году будет введено 630 тыс. кв. м жилья. В 2020 году также планируется увеличение по всем показателям, в том числе, за счет реализации программы переселения в 8 муниципалитетах региона", - сказал Лопухов.

Он отметил, что за первое полугодие 2019 года в регионе уже введено 226 тыс. кв. м, в том числе, по индивидуальному жилищному строительству - 184 тыс. кв. м, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний месяц объем вводимого жилья увеличился в Тульской области еще на 10%.

Губернатор обратил внимание на то, что "в погоне за квадратными метрами важно не забывать о благоустройстве придомовых территорий".

"Должны быть стоянки, детские и спортивные площадки. Всё это предусмотрено строительными нормами и правилами", - подчеркнул Дюмин.

Также глава региона поручил профильным министерствам активизировать работу по формированию земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и обеспечить их инфраструктурой.

"Нужно найти дополнительные возможности увеличения объемов ввода, изучайте опыт других регионов, придумывайте новые механизмы", - добавил Дюмин.

По данным Туластата, объем ввода жилья в Тульской области в 2018 году составил 726,5 тыс. кв. метров (рост на 4,3% к 2017 году).