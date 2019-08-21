Хозяйства Ростовской области в 2019г увеличат площадь закладки виноградников на 20%

21.08.19 10:57

© РИА Новости. Анна Анастасиади

21 августа. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Ростовской области в 2019 году планируют заложить 60 га виноградников, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Репка.

"Весной текущего года виноградарскими предприятиями области заложено 30 га молодых виноградников технических сортов, что составляет 60% от целевого индикатора Госпрограммы на 2019 год. Осенью запланирована закладка еще порядка 30 га виноградных насаждений. По итогам года целевой показатель госпрограммы по закладке виноградников будет выполнен в полном объеме", - сказал он.

Замминистра также сообщил, что из регионального бюджета в 2019 год на развитие виноградарства будет направлено 35 млн рублей, что на 18% больше, чем годом ранее.

"Отдельного внимания заслуживают автохтонные сорта винограда. На сегодняшний день готовятся предложения по поддержке этих сортов винограда - не только на закладку, но и на дальнейшие работы", - подчеркнул Репка.

Как отметила заместитель директора департамента потребительского рынка правительства Ростовской области Наталья Багрянова, производство винодельческой продукции в январе-июне 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6% - до 212,4 тыс. дал.

"Надеюсь, эта динамика и будет оставаться положительной. В текущих условиях основная задача - благоприятные условия для сбыта производимой продукции. Для содействия предприятиям-производителям в налаживании конструктивного диалога с предприятиями розничной торговой сети и сегмента предприятий общественного питания департаментом регулярно проводятся закупочные сессии, результатом которых является включение в винные карты ресторанов донских вин", - сказала она.

Багрянова также отметила, что в 2015 году в регионе был создан винный кластер "Долина Дона", в который вошли 7 участников. В настоящее время их число выросло до 23. Среди них - представители не только винодельческий отрасли, но и туристической, а также производственной и научной сфер.

Замдиректора департамента добавила, что в 2015 году в Ростовской области был создан винный кластер "Долина Дона", в который входили всего 7 участников. В настоящее время их число выросло до 23. Среди них - представители винодельческой отрасли, туристической сфере, производственной и научной сферы.