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21.08.19 11:01

Движение большегрузов в дневное время по дорогам юга РФ закрыто из-за жары

© РИА Новости. Ирина Литвак
21 августа. Interfax-Russia.ru - Движение большегрузного транспорта по нескольким дорогам в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Адыгея в дневное время временно закрыто из-за жары, сообщает пресс-служба Росавтодора.

В условиях высоких, свыше 32 градусов Цельсия, температур, движение транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, закрыто с 10:00 мск до 22:00 мск.

В частности, движение большегрузов запрещено на участке трассы Р-217 "Кавказ" (с первого по 209 км), по автомобильной дороге М-4 "Дон" Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном, подъездной дороге от трассы М-4 "Дон" к Краснодару, на участке федеральной трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский (с первого по 140 км), с первого по 212 км трассы А-147 Джубга - Сочи - граница с Абхазией, по дорогам А-148 "Дублер Курортного проспекта" (с первого по 16 км), А-149 Адлер - Красная Поляна и участку Адлер - курорт Альпика-Сервис.

Одновременно запрещено движение грузовиков на участках дороги А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск (с 4 по 132 км), А-290 Новороссийск - Керчь (с первого по 102 км).

Сразу на нескольких участках автомобильной дороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области запрещено движение большегрузного транспорта, это 708-824 км, 848-922 км, 932-961 км,1007-1034 км. Большегрузам в дневное время также нельзя проехать по участку автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке с 446 по 675 км.

Ограничено движение на участках федеральной трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной (с 11 по 379 км), автомобильной дороге М-4 "Дон" Новошахтинск - граница с Украиной (участок федеральной трассы А-270 с 876 по 907 км), а также по автодороге Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной (участок трассы А-280 с 5 по 119 км).

Закрыт проезд в дневное время и на подъездной автодороге к Ростову-на-Дону от автодороги М-4 "Дон" с Северного, Южного и Западного подъездов.

Помимо этого, ведомство сообщает, что в среду с 13:00 до 18:00 ограничение для проезда большегрузного транспорта будет действовать на участках автомобильной дороги А-289 в Краснодарском крае (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь с первого по 149 км), а также на подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Кубани и по транспортному переходу через Керченский пролив (участок трассы А-290).

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