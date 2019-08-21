Организаторы незаконной регистрации более 1 тыс. мигрантов осуждены в Ульяновске

21.08.19 11:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Ульяновске вынес приговор пятерым местным жителям, организовавшим масштабный канал нелегальной миграции.

Прокуратура региона сообщает в среду, что с июня 2015 года по февраль 2018 года сообщники поставили на миграционный учет по месту пребывания в квартирах ряда домов Ульяновска около 1,2 тыс. граждан Узбекистана и Таджикистана.

Действия подсудимых квалифицированы по ."а" ч.2 ст.322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, организованной группой по предварительному сговору), им назначены условные сроки от 2 до 3 лет и штрафы от 100 до 200 тыс. рублей.

Вместе с тем прокуратура Засвияжского района настаивала на реальных сроках организаторам группы. В связи с этим рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления, отмечается в сообщении.