Комплекс для производства каменных келий XVII века найден на Соловках

21.08.19 11:09

© РИА Новости. Владимир Трефилов

21 августа. Interfax-Russia.ru - Производственный комплекс для строительства келий обнаружили археологи в ходе реставрационных работ в Соловецком монастыре, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"В основании казначейского корпуса найдены останки производственно-технологического комплекса середины XVII века. Дело в том, что в то время монастырь был передовиком по строительству каменных келий, всего за 20 лет - с 1621 по 1641 год - их было построено пятьдесят. Для столь масштабной работы монастырь должен был обладать большими ресурсами, которые ему и давала работа производственно-технологического комплекса", - говорится в сообщении.

Подтверждением историческим фактам стали найденные фрагменты инструментов, позволяющих дробить камни.

По информации пресс-службы, в настоящее время на территории монастыря завершаются масштабные реставрационные работы в рамках 12 контрактов, которые начались в 2015 году.

Как сообщалось, основной комплекс работ на Соловецком архипелаге завершится в 2035 году. Настоятельский корпус будет сдан в 2020 году. По данным Минкультуры РФ, в 2019 году завершена реставрация более десяти объектов.

Всего в состав Ансамбля Соловецкого монастыря входит 114 памятников. В настоящее время формируется программа дальнейшей реставрации с определением последовательности выполнения работ. Согласно планам, к 2035 году на территории Соловецких островов появятся новые дороги, аэропорт, причалы, жилой фонд и социальные объекты, необходимые для обеспечения полноценной жизнедеятельности на архипелаге.

Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря, включены в состав особо охраняемой территории - Федерального государственного учреждения "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник". Соловецкие острова состоят из шести крупных островов: Соловецкий (Большой Соловецкий) остров, Анзерский остров, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий остров, Малый Заяцкий остров. В архипелаг входит также более 100 малых островков. Главной достопримечательностью островов является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь - мужской монастырь, расположенный в Приморском районе Архангельской области на Соловецком острове в Белом море. Был основан в 1420-1430-х годах. В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995-м - в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Печальную известность Соловки приобрели в годы советских репрессий. В 1920 году Соловецкий монастырь был ликвидирован, на его месте были организованы совхоз "Соловки" и лагерь принудительных работ, а с 1923 года до конца 1930-х годов там располагался один из первых концлагерей для противников советской власти - Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Религиозная деятельность на Соловках возобновилась лишь в 1990 году.